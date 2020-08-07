Петрозаводчанин оформил микрозаймы по чужим паспортам

29-летний житель столицы Карелии стал фигурантом уголовных дел после того, как дважды оформил микрозаймы в Интернете. Молодой человек при оформлении заявки использовал данные чужих паспортов, рассказали в полиции.

По версии полиции, петрозаводчанин нашел сайты организаций, выдающих деньги удаленно. Он указал свой номер телефона и создал электронную почту.

Для перевода денег он использовал электронную банковскую карту, оформленную также через интернет. В первом случае он получил 15 тысяч, во втором 15 500 рублей. Возвращать деньги он не планировал.