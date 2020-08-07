Сегежский бизнесмен заплатит миллион рублей штрафа за попытку подкупа

Руководитель одного из ООО в Сегежском районе признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает следком Карелии.



Установлено, что мужчина передал 100 тысяч рублей, как первую часть из ранее оговоренной суммы в размере 1 миллиона 155 тысяч рублей, представителю другой коммерческой организации за способствование заключению договора на оказание услуг по капитальному ремонту кровли здания.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.