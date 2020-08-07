07 августа 2020, 15:38
Сегежский бизнесмен заплатит миллион рублей штрафа за попытку подкупа
Суд разобрался в истории с договоренностями предпринимателей по поводу капитального ремонта кровли здания
Руководитель одного из ООО в Сегежском районе признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает следком Карелии.
Установлено, что мужчина передал 100 тысяч рублей, как первую часть из ранее оговоренной суммы в размере 1 миллиона 155 тысяч рублей, представителю другой коммерческой организации за способствование заключению договора на оказание услуг по капитальному ремонту кровли здания.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.