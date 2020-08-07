07 августа 2020, 15:38
Происшествия

Сегежский бизнесмен заплатит миллион рублей штрафа за попытку подкупа

Суд разобрался в истории с договоренностями предпринимателей по поводу капитального ремонта кровли здания

Руководитель одного из ООО в Сегежском районе признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает следком Карелии.

Установлено, что мужчина передал 100 тысяч рублей, как первую часть из ранее оговоренной суммы в размере 1 миллиона 155 тысяч рублей, представителю другой коммерческой организации за способствование заключению договора на оказание услуг по капитальному ремонту кровли здания.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.

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Метки: 
подкуп
Взятка
коммерческий подкуп
Сегежа
Карелия