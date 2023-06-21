21 июня 2023, 18:33
Петрозаводчанин насмерть забил приятеля металлическим предметом
Ночная пьянка двух товарищей в Сегеже закончилась трагедией
Один житель Карелии убил другого ночью 17 июня. Приятели вместе выпивали в Сегеже, сообщили в СУ СКР по региону.
Внезапно приятели поссорились, 53-летний уроженец Петрозаводска схватил металлический предмет и нанес им 19 ударов по телу 57-летнего собутыльника.
Мужчина скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого взяли под стражу. // фото: pixabay.com