21 июня 2023, 17:17
Педофила со стажем в Карелии на 16 лет отправили в колонию
Мужчина совершил насилие над двумя маленькими детьми
Педофил в Карелии отправится за решетку на 16 лет, так решил суд. Его признали виновным в сексуальном насилии над двумя не достигшими 14-летия детьми. Отбывать наказание 59-летний мужчина будет в колонии строгого режима.
Он совершил преступление осенью прошлого года в одном из карельских поселков. Будучи пьяным, надругался над маленькими детьми в кустах.
Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление. // фото: www.freepik.com