21 июня 2023, 17:17
Происшествия

Педофила со стажем в Карелии на 16 лет отправили в колонию

Мужчина совершил насилие над двумя маленькими детьми

Педофил в Карелии отправится за решетку на 16 лет, так решил суд. Его признали виновным в сексуальном насилии над двумя не достигшими 14-летия детьми. Отбывать наказание 59-летний мужчина будет в колонии строгого режима.

Он совершил преступление осенью прошлого года в одном из карельских поселков. Будучи пьяным, надругался над маленькими детьми в кустах.

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление. // фото: www.freepik.com

 

 

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новости Карелии
Педофил
насилие