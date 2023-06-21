Педофила со стажем в Карелии на 16 лет отправили в колонию

Педофил в Карелии отправится за решетку на 16 лет, так решил суд. Его признали виновным в сексуальном насилии над двумя не достигшими 14-летия детьми. Отбывать наказание 59-летний мужчина будет в колонии строгого режима.

Он совершил преступление осенью прошлого года в одном из карельских поселков. Будучи пьяным, надругался над маленькими детьми в кустах.

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление. // фото: www.freepik.com