Петрозаводчанин нанял судимого работника, а тот его обворовал

59-летний петрозаводчанин заявил в полицию на работника, которого нанял, чтобы отремонтировать дачный дом в Пряжинском районе, сообщили в пресс-центре МВД.

Владелец дачи время от времени приезжал, чтобы контролировать работу 49-летнего специалиста. В один из дней он попросил мужчину оплатить доставку дров и передал ему 3800 рублей. Когда мужчина вернулся из города, то не застал ни дров, ни работника.

Разыскал работника участковый. Оказалось, что мужчина был ранее судим. Он рассказал, что потратил вверенные деньги на спиртное и продукты. Фигурант уголовного дела о присвоении раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб. Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы. (фото pixabay.com, Fleimax)