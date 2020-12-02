Петрозаводчане вызвали полицию из-за компании, певшей караоке ночью

Петрозаводчане вызвали полицию из-за шумной компании на проспекте Александра Невского. По словам читателей «Петрозаводск говорит», компания всю ночь пела караоке в кафе, расположенном в жилом доме №47. Горожане сфотографировали из окна предполагаемых нарушителей.

К утру терпение горожан, судя по всему, лопнуло и они вызвали наряд полиции.

«Сегодня в 07:50 утра, вызвали полицию жильцы дома Александра Невского 47, на пьяную компанию, которая всю ночь пела караоке в кафе»,

- написали читатели, которые также напомнили, что барам и кафе запрещено работать после 23 часов.

«После приезда полиции, пьяный гость сел при них за руль в автомобиль ВАЗ-2104 и попытался скрыться, врезался в бордюр и выскочил на тротуар. После был задержан полицией, вызвали экипаж ДПС и скорую», - сообщили горожане. (фото читателей нашего портала)