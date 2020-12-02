В Карелии в 2021 году планируют начать строительство четырех школ

Построить новые образовательные объекты планируют в Заозерье, Деревянке, Суоярви и Медвежьегорске.

Начать строительство планируется в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование». Общая стоимость работ примерно составит около 2,3 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал министр образования республики Роман Голубев.

«Мы сейчас проводим процедуры по школе в Деревянке на 200 мест - это также объект, который будет строиться в следующем году планово. И со следующего года мы должны начать строительство школы в Заозерье на 100 мест, в Суоярви на 330 мест и в Медвежьегорске на 1 100 мест»,

- сказал министр.

Также в следующем году планируется завершить строительство школ в Кеми и Петрозаводске. (фото rg.ru)