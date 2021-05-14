Петрозаводчане высадили деревья в трех районах города

Вчера в Петрозаводске прошли очередные акции по посадке деревьев «Сад памяти». Горожане работали на Перевалке, Древлянке и в районе Октябрьского проспекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на улице Сыктывкарской участники акции высадили 12 ясеней. На Лесном проспекте появилась 21 молодая березка. А на бульваре Победы горожане посадили 25 деревьев: голубые ели, рябины, краснолистные яблони и лиственницы.

Сегодня жители карельской столицы также смогут принять участие в озеленении общественных территорий своего города. Акции «Сад памяти» пройдут в сквере Ивана Сенькина - в 16.00 и в Зарецком парке - в 17.00. Фото мэрии Петрозаводска