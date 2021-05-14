14 мая 2021, 15:15
«Радуге» после ремонта удалось сэкономить на отоплении 170 тысяч
В дошкольном учреждении в Лахденпохье утеплили фасад и модернизировали теплоузел
Ремонт фасада детского сада «Радуга» в Лахденпохье завершен. Дошкольное учреждение утеплили и облицевали современными материалами. В правительстве региона сообщили, что детсад «Радуга» стал одним из первых образовательных учреждений, которые по решению губернатора комплексно утеплили.
В учреждении также модернизировали теплоузел − установили энергоэффективную автоматику. Благодаря этому за первый квартал года на отоплении удалось сэкономить около 170 тысяч рублей.
Летом территорию детского сада благоустроят. В планах руководства учреждения также замена веранды по программе поддержки местных инициатив. Стоимость проекта составит около 1,5 миллиона рублей. (фото ИА «Республика»)