«Радуге» после ремонта удалось сэкономить на отоплении 170 тысяч

Ремонт фасада детского сада «Радуга» в Лахденпохье завершен. Дошкольное учреждение утеплили и облицевали современными материалами. В правительстве региона сообщили, что детсад «Радуга» стал одним из первых образовательных учреждений, которые по решению губернатора комплексно утеплили.

В учреждении также модернизировали теплоузел − установили энергоэффективную автоматику. Благодаря этому за первый квартал года на отоплении удалось сэкономить около 170 тысяч рублей.

Летом территорию детского сада благоустроят. В планах руководства учреждения также замена веранды по программе поддержки местных инициатив. Стоимость проекта составит около 1,5 миллиона рублей. (фото ИА «Республика»)