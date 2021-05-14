В Карелии на следующей неделе ожидаются перебои в телевещании

На неделе с 17 по 23 мая в различных населенных пунктах Карелии ожидаются перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.

Телевизионный и радиосигнал будет пропадать в разные дни недели в Деревянке, Кубово, Калевале, Поросозере, Пудоже, Святозере, Харлу, Элисенвааре, Пудожгорском и Сумском Посаде. График отключений можно посмотреть по ссылке.

Причиной перебоев в теле- и радиовещании станут плановые профилактические работы, а также плановые отключения электроэнергии. Фото dobvesti.ru