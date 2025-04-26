Петрозаводчане уже тринадцать лет не могут вселиться в новые квартиры

Жительница Петрозаводска Татьяна Оноприенко рассказала редакции сайта «Петрозаводск говорит» о том, что заключила договор долевого строительства в 2011 году с ООО «КИМК». Дом находится на ул. Ватутина, 24 в столице Карелии. Застройщику заплатили по договору стоимость квартиры полностью. Введение объекта в эксплуатацию обещали не позднее 2012 года, а в действительности объект не введен в эксплуатацию до сих пор.

«Таким образом нарушены мои права и законные интересы потребителя, поскольку уже 13 лет не могу войти в квартиру и начать в ней ремонтные работы с целью дальнейшего заселения. Обращались в Госстрой, нам предложили собраться всеми дольщиками первого подъезда - доделать и сдать подъезд в эксплуатацию»,

- отмечает Татьяна Оноприенко.

Проблема в том, сообщает петрозаводчанка, что застройщик не предоставляет адреса и номера телефонов дольщиков, чтобы собраться и достроить подъезд.

Женщина просит откликнуться дольщиков первого подъезда и решить данный вопрос, потому что этому застройщику доверия уже нет. © «Петрозаводск говорит»