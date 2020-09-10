Петрозаводчане украли из магазина алкоголь на 15 тысяч рублей

В Петрозаводске неизвестный проник ночью в продуктовый магазин, откуда похитил алкоголь почти на 15 тысяч рублей.

Под подозрением оказались двое местных жителей. Один из них повредил окно и забрался внутрь. Мужчина брал алкоголь, который попадался под руку, и передавал второму. Тот прятал спиртное в рюкзак. Взяв столько, сколько смогли унести, мужчины скрылись. Часть выпили, часть продали.

В МВД возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.