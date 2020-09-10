Погибшего в Кондопоге подростка нашел прохожий на улице

Следком Карелии начал проверку по факту гибели 14-летнего жителя Кондопоги. Как ранее писал «Петрозаводск говорит», мальчик умер предположительно от наркотиков, либо другого токсичного вещества.

«По версии следствия, 08 сентября 2020 года несовершеннолетний скончался в городе Кондопога. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружил на улице прохожий и сообщил в правоохранительные органы»,

- сообщает Следком.

Дело расследуется по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, для определения причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза.