Приставы нашли «Ягуар», который прятали при помощи фальшивых номеров

У судебных приставов Карелии на исполнении находится производство на сумму более 14 млн. рублей в отношении должника Я., сообщается на сайте ведомства.

Это – взыскание материального ущерба в пользу Министерства природных ресурсов и экологии РК.

Должник Я. не только уклонялся от общения с судебным приставом, но и пытался скрыть от ареста и реализации свое имущество.

Так, судебным приставом установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано несколько автомобилей, но в отношении одного из них – Jаguаr S-туре отсутствовала какая-либо информация о местонахождении.

Судебным приставом-исполнителем был введен запрет на совершение регистрационных действий с указанным автомобилем. Однако после возбуждения исполнительного производства гражданин Я. продал по договору купли-продажи «Ягуар» гражданину З. в г. Санкт-Петербург, без снятия с регистрационного учета. Гражданин З. в судебном порядке пытался признать право собственности на транспортное средство, однако суд не признал его добросовестным приобретателем и автомобиль остался на правах собственности за должником. Тогда автомобиль, что называется «пошел по рукам». Покупатель избавился от проблемного Ягуара и продал его гражданину К.

Судебный пристав-исполнитель объявил данный автомобиль в исполнительный розыск. С марта текущего года проводились разыскные мероприятия, собиралась информация о возможном местонахождении автомашины. Ягуар неоднократно фиксировали камеры наружного видеонаблюдения на территории города Петрозаводска. При этом чаще всего автомобиль попадал в объектив камеры на Лососинском шоссе. Должник Я., владелец «Ягуара», в своих пояснениях утверждал, что продал машину лицам, которых не знает и не помнит.

В марте за управление «Ягуаром» без страхового полиса ОСАГО к административной ответственности был привлечен житель Петрозаводска. С этого момента внимание разыскников было направлено на этого гражданина. Скоро стало понятно, что именно он был «последним» покупателем.

Судебными приставами отрабатывалось множество адресов, по которым могла стоять, а точнее – быть спрятана, машина.

Новый владелец, конечно, догадывался, что ведется розыск «Ягуара» и о том, что на автомобиль введен запрет на регистрационные действия. Впоследствии выяснилось, что должник вынуждено об этом сообщил покупателю. Открыто потребовать выдачи «Ягуара» приставы не могли, так как была опасность, что гражданин его окончательно спрячет и шансы найти сведутся к нулю.

Судебными приставами была разработана комбинация на основе оперативной информации, полученной от агента, который сообщил, что машина в позднее время суток приезжает в район проживания должника, но с другими государственными регистрационными номерами.

Было выставлено наблюдение и ожидания оправдались. 8 сентября, в районе восьми часов утра, гражданин — новый владелец «Ягуара», при подходе к машине был перехвачен разыскниками.

В багажнике были обнаружены «родные» номера автотранспортного средства. «Ягуар» был арестован, изъят и помещен на хранение на автостоянку с целью последующей реализации в счет погашения долга.

Примечательно то, что государственные регистрационные номера, которые были на машине, фактически принадлежат Volkswagen и находятся в розыск.