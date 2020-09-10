10 сентября 2020, 10:42
Происшествия

Бомж попался на краже кроватей со склада в Олонецком районе

Подозреваемый сдал похищенные изделия на металлолом, выручи две тысячи рублей

В Олонецком районе со склада одного из предприятий  пропали 12 списанных металлических кроватей. Ущерб составил шесть тысяч   рублей.

Карельские полицейские установили, что к краже причастен 43-летний бомж. Со слов мужчины, пока на складе отсутствовал сторож, он проник в помещение и вынес разобранные кровати.

Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, выручи две тысячи рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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Кража
Полиция
Олонецкий район
новости Карелии
металлическая кровать