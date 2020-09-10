Бомж попался на краже кроватей со склада в Олонецком районе

В Олонецком районе со склада одного из предприятий пропали 12 списанных металлических кроватей. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Карельские полицейские установили, что к краже причастен 43-летний бомж. Со слов мужчины, пока на складе отсутствовал сторож, он проник в помещение и вынес разобранные кровати.

Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, выручи две тысячи рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.