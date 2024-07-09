Петрозаводчане просят убрать заброшенный дом – недалеко до беды

Заброшенный дом на улице Луначарского в Петрозаводске вызывает беспокойство местных жителей. Они написали об этом в группе «Подслушано в ПТЗ».

Внутрь здания забираются подростки, дети, громят его, бьют стекла. Речь идет про дом № 51, уточнил автор поста.

- Сделайте что-нибудь, страшно жить становится,

- написал он.

Люди боятся, что в итоге кто-то из детей погибнет внутри аварийного здания или покалечится. Другой вариант – дом подожгут, огонь перекинется на соседние дома. Горожане просят срочно «утилизировать» опасное здание. // фото: freepik.com