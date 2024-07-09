09 июля 2024, 08:12
Петрозаводчане просят убрать заброшенный дом – недалеко до беды
Ветхое строение в Петрозаводске облюбовали дети и подростки
Заброшенный дом на улице Луначарского в Петрозаводске вызывает беспокойство местных жителей. Они написали об этом в группе «Подслушано в ПТЗ».
Внутрь здания забираются подростки, дети, громят его, бьют стекла. Речь идет про дом № 51, уточнил автор поста.
- Сделайте что-нибудь, страшно жить становится,
- написал он.
Люди боятся, что в итоге кто-то из детей погибнет внутри аварийного здания или покалечится. Другой вариант – дом подожгут, огонь перекинется на соседние дома. Горожане просят срочно «утилизировать» опасное здание. // фото: freepik.com