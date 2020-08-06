Петрозаводчане продолжают бороться за зеленые насаждения

Текст и фото: Хельга Белянцева

В сквере Ивана Сенькина в Петрозаводске 5 августа прошла встреча жильцов близлежащего дома, представителей городской администрации и подрядной строительной организации. Поводом для нее стал конфликт из-за реконструкции сквера и вырубки зеленых насаждений.

Журналиста портала «Петрозаводск говорит» пригласила присутствовать на встрече одна из жительниц дома на проспекте Карла Маркса, 12. Елена, как представилась женщина, объяснила суть конфликта: проект реконструкции сквера, который был принят без обсуждения с горожанами, предусматривает снос деревьев и кустов в одном из любимых мест отдыха местных жителей. Также не устраивает жильцов соседнего дома прокладка через сквер дорожек, покрытых бетонными плитами. Ради них и собираются вырубить растущие на пути кусты.

— По проекту первично администрация предлагала оставить зеленые насаждения, которые не представляют опасности. Но позже были внесены корректировки в проект и принято решение о вырубке кустов, — говорит Елена.

Елену поддерживает и старожил дома, ветеран войны Вячеслав Сергеевич Ленин:

— Мне вчера звонили восемь человек — пожилые люди и мамочки, которые гуляют здесь с детьми — все они категорически против. Говорят, идите, сделайте что-нибудь, у нас вырубают сквер.

Здесь одно зеленое пятно в центре, этот сквер дает нам кислород. И поскольку его будут мостить, как дорогу, это никуда не годится. Вырубят кусты — негде будет укрыться от ветра. Я двадцать с лишним лет занимался охраной природы. А здесь я вижу коммерческий интерес. Непонятно, зачем нужны лишние дорожки. И как будут дети бегать по брусчатке — сколько здесь будет травм? Можно было просто облагородить те дорожки, что были, и денег бы меньше ушло.

— Действительно, — говорит Елена, — дорожку предполагается забетонировать и разместить рядом скамейки, назвав это «зоной отдыха, свободной от транзитных путей». Но в сквере и так скамеек достаточно и расположены они удобно и по месту. Также нас беспокоит, что кроме вырубки зеленых насаждений, предусмотрено замощение бетонными плитами как дорожек, так и жизненного пространства вокруг сохранившихся от вырубки берез, являющихся украшением сквера. Данное решение может привезти к гибели деревьев, корневая система которых проходит близко к поверхности. В проекте также мы не увидели предложение дренажа, что опять приведет к залитию территории сквера.

Начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, которая присутствовала на встрече, объяснила позицию мэрии:

— У нас ситуация такая. Разработан проект благоустройства парковой территории. Мы хотим сохранить существующую структуру дорожек сквера, только сделать их на бетонном основании, с бетонной брусчаткой, чтобы не было луж, то есть сформировать комфортную зону отдыха. Дорожки спроектированы таким образом, что водоотведение осуществляется на газон. Работы ведутся с максимальным сохранением зеленых насаждений. Есть один принципиальный вопрос у жителей. Мы хотим там, где была детская площадка, сформировать также детскую площадку с резиновым покрытием. Для того чтобы уйти от транзитов (Пешеходных дорожек. — Авт.), и чтобы люди не сидели на транзитах, в этой части у нас формируется зона отдыха со скамейками, и подлежат сносу два куста и остатки мелкой живой изгороди.

Мы предлагаем такое развитие событий: мы выполним разбивку дорожек, строители начнут работы, после этого мы проведем санитарную обрезку того, что уже засохло, того, что требует приведения в порядок, как эти вот кусты — их можно сформировать в форме шара. Нет задумки полностью уничтожить здесь зеленые насаждения. Мы уже несколько лет этой территорией занимаемся — и клены высадили, и кусты. И предлагаем, чтобы этот конфликт разрешить, что мы потом еще усилим озеленение.

Анна Дудырина также сообщила, что проект реконструкции сквера разработан архитектором Ириной Лялько и согласован на градостроительном совете.

— У каждого есть свое личное мнение, как должно быть. Для этого администрация города и привлекает профессиональное архитектурное сообщество, чтобы решить эту конфликтную ситуацию, — отметила чиновница. — Архитектор как никто видит пространство и зонирование территории. В этом парке работал профессиональный архитектор с именем. И все проекты, посвященные столетию республики, отсмотрели архитекторы нашего города. У нас было три заседания градостроительного совета. Во все проекты, к которым были замечания, вносились изменения. Основная позиция Союза архитекторов была в сохранении зеленых насаждений.

В то же время, по словам Анны Дудыриной, нормативный срок произрастания деревьев в городе невелик — до 80 лет. Береза, например, в таком случае уже находится на пределе своего возраста. Потому и были снесены деревья в сквере, которые в находились аварийном состоянии. Кусты, хотя и не представляют опасности, также нуждаются в обрезке.

— Здесь все надо обрезать, все «посадить на пень», чтобы отрастало заново. Это все старые, переросшие древние кусты. Мы обрезали здесь живые изгороди — никто не заметил. Просто этот парк запущен до невозможного состояния, — говорит начальник управления благоустройства и экологии. — И это в центре города, где рядом Заксобрание, Банк России и площадь Кирова. И если у нас 5 сентября День Республики, а здесь вот так — то дальше нет комментариев.

Автор проекта Ирина Лялько тоже уверена, что сквер нуждается в кардинальном обновлении.

— Вы видите, в каком состоянии зеленые массы? О насаждениях тут уже речи не идет — просто бесформенные зеленые массы, в которых живут крысы, которые требуют санации, в том числе и возрастной, — говорит архитектор. — И я считаю, что здесь уже давно негармоничная среда, которая требует профессионального подхода.

— Ведь этом районе практически нигде больше нет возможности близко к дому выйти и посидеть, — продолжает Ирина Лялько.

— Это будет комфортная среда для всех возрастов: для пенсионеров — тихие зоны, для детей — не только песочница и маленькая горочка, как раньше, но и игровые комплексы и тренажеры для подростков. Поэтому площадка расширяется, и родителям там негде будет сидеть. Мы вынесли скамейки в отдельную зону, чтобы можно было спокойно и не мешая детям наблюдать за ними. То есть среда развивается, а не ухудшается. И на мой профессиональный взгляд, здесь избыточное количество зеленой массы. И ее нужно привести в порядок. Это мое мнение. У людей другое мнение, но мы пытаемся друг друга услышать.

Кстати, архитектор Ирина Лялько сама живет в соседнем доме, окна которого выходят на сквер. Но Елена и ее единомышленники с ней категорически не согласны и считают, что проект лишен логики.

— По поводу изоляции транзита и зоны отдыха — этого не будет, потому что сквер в принципе транзитный, через него все бегают, он весь сквозной, — говорит Елена.

— Людям не объяснишь, где именно нужно ходить, а где сидеть. Также мы против использования цементно-песчаной смеси для покрытия дорожек. Это, конечно, хорошо, когда территория облагораживается, чтобы не было луж. Но можно же просто поднять и прогрунтовать хорошо все эти дорожки. Сейчас предлагается бетонная плитка, которая садится на цементно-песчаную смесь. Она схватывается намертво при первом же дожде. И тогда деревья погибнут. Как сказала мне представитель администрации, они бьются за то, чтобы березу сохранить. Извините, зачем за нее биться, надо ее просто не трогать, и не укатывать в цемент.

Конечно, непонятно, почему озеленению сквера отводится второстепенная роль. Если дорожки и места отдыха проектировал профессиональный архитектор, то снос и высадка деревьев и кустов, по сути, отданы на произвол управления благоустройства и экологии, комплексного проекта сквера попросту не существует.

Также люди не понимают, для чего нужно делать две параллельные дорожки, разделенные «зеленой зоной», то есть газоном — одну для транзита пешеходов, а вторую — для установки скамеек.

Как пояснил подрядчик, согласно проекту, мимо детской площадки пройдет большая (транзитная) дорожка, три метра шириной. Дальше — зона зеленых насаждений. Через два метра еще дорожка, где будут стоять скамейки. Получается, родители, наблюдающие за своими детьми на детской площадке, будут отделены от них двумя дорожками, покрытыми брусчаткой, и газоном между ними, через который, разумеется, все будут ходить. Хотя по словам архитектора Ирины Лялько, в проекте предусмотрены места прохода через зеленую зону, но кто будет обращать на них внимание?

Именно эта дополнительная дорожка, называемая «зоной отдыха», и будет проходить через то место, где сейчас растут кусты. Поэтому несколько растений неминуемо придется снести, остальные подвергнуть обрезке и формовке. Сколько кустов будет снесено, пока остается неясным. Хотя подрядчик уже разметил, где будут проходить дорожки, исполнение проекта может подвергаться корректировке, что отметила и Анна Дудырина.

Если сначала представитель мэрии говорила о двух кустах, которые предполагается снести, то, в процессе уточнения плана выяснилось, что их будет не менее трех. Под вопросом и сохранение кустов, корни которых находятся в стороне от будущей дорожки, но ветки нависают прямо над ней — вероятно, их просто обрежут под корень, но вполне возможно, что в процессе дальнейших работ их сохранить не удастся.

Кусты, которые пытаются отстоять горожане

— Невозможно проложить дорожки и поставить скамейки на кусты, — заметила чиновница. — Если что-то можно передвинуть, мы передвинем. У нас нет задачи навредить всем вокруг. У нас есть задача сделать комфортную территорию.

Анна Дудырина не смогла скрыть свою досаду и в отношении исполнителей работ. Подрядчик никак не мог разметить дорожки в соответствии с планом, из-за этого трудно было определить, какие зеленые насаждения будут подлежать сносу.

К слову, ранее мы писали о том, что подрядная организация ООО «Свой дом» заключила контракт с петрозаводской администрацией на благоустройство сквера Ивана Сенькина и сквера Александра Шотмана 22 июня. Цена контракта 23,4 миллиона рублей. Завершить благоустройство двух скверов компания должна до 30 августа. Эта же организация занимается реконструкцией нескольких других городских объектов. К исполнению работ у мэрии существуют претензии.

Жильцам дома 12 по Карла Маркса, которые не согласны с проектом реконструкции сквера Ивана Сенькина, Анна Дудырина предложила вместе выйти на субботник и произвести обрезку кустов. В то же время она отметила, что проект уже прошел все необходимые согласования, сформирована аукционная документация, определен подрядчик, проект уже реализуется.

— У вас будет лучшая в городе территория, — пообещала чиновница.

Однако протестующих граждан это не успокоило. Они по-прежнему считают, что их хотят лишить дорогого их сердцу зеленого уголка и уже готовят коллективное письмо руководителю комитета ЖКХ Петрозаводска Андрею Бекелеву с требованием приостановить реализацию проекта.