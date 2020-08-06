95-летняя чемпионка из Петрозаводска поделилась секретом долголетия

Двукратная чемпионка мира по зимнему плаванию в своей возрастной категории и победительница Кубка мира петрозаводчанка Анна Семенова сегодня празднует 95-й день рождения. Секретами побед и долголетия она поделилась со съемочной группой «ГТРК Карелия».

Бывший главный бухгалтер привыкла к насыщенной жизни. Когда ей стало нечем заниматься, женщина пошла в клуб любителей зимнего плавания «Виктория». В 91 год в составе команды петрозаводчанка заняла первое место в Тюмени, затем в Таллине, в 2019 году она заняла золото в финале Кубка мира по зимнему плаванию в Петрозаводске. К зимнему плаванию она приобщила дочек и внучку.

Спортсменка летом окунается каждый день в любую погоду, зимой – дважды в неделю. Женщина стала моржом после выхода на пенсию – в 78 лет. По словам юбиляра, она не болеет, всегда здорова. Анна Семенова пожелала всем укреплять здоровье плаванием в холодной воде.

В свои 95 лет Анна Семенова остается настоящей женщиной – любит наряды, носит каблуки. Одним из главных подарков на праздник станет красивое платье.

О ветеране труда и ветеране железнодорожного транспорта, участнице Великой Отечественной войны, сохранившей бодрость, жизнерадостность и оптимизм рассказывала газета «ТВР-Панорама». Подробнее – здесь.

Фото: rg.ru