Бесплатные туалеты появились на набережной Петрозаводска

В центре столицы Карелии установили модульные туалеты. Любители долгих прогулок вдоль озера смогут посетить их с пятницы, 7 августа.

Два модуля установили неподалеку от Петровского сквера, у начала велодорожки в парке Победы и около площадки с уличными тренажерами, рассказали в мэрии.

В туалетах есть свет, вода и канализация. Работать они будут в круглосуточном режиме. Что немаловажно, платить за посещение, не придется. Сервис бесплатный. В городской администрации сообщили, что объекты сезонные и простоят до конца сентября.

Фото: пресс-центр администрации города