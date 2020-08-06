Визитную карточку Петрозаводска выполнили в терракотовом цвете

В год столетия государственности Карелии, когда Петрозаводск непрерывно преображается, администрация города старается менять среду к лучшему комплексно.

Сегодня проведена реконструкция здания вокзала и подземного перехода, реконструируется мостовые сооружения,– все это создает комфортные условия в привокзальной зоне для жителей и гостей города

Продолжаются работы на площади Гагарина – этой, безусловно, визитной карточке города для приезжих и самих жителей.

Площадь уникальна с точки зрения архитектурного решения. Уже сейчас дома на ней покрашены в исторический, терракотовой цвет. Но самый главный эффект впереди, когда наконец заработает подсветка зданий. Это сразу украсит площадь в вечернее время.

Надо отметить и устройство цветочной клумбы на площади Гагарина – это тоже необходимый элемент украшения города.