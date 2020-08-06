Опубликованы точки новых очагов коронавируса в Петрозаводске

Согласно карте распространения коронавируса в Карелии, на утро 6 августа в Петрозаводске семь новых адресов.

Пять из них – где очаги регистрируются впервые: ул. 8 Марта; ул. Владимирская, 24; ул. Анохина, 45; ул. Державина, 11 и улица Водников, 24.

Также два дома, где ранее коронавирус уже находили: ул. Балтийская, 43 и ул. Беломорская, 30

Напомним, за прошедшие сутки заболело 22 человека. Всего в Петрозаводске зарегистрировано 1247 заболевших.