Петрозаводчане привезли 11 медалей с соревнований по легкой атлетике

Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва №3 привезли с Чемпионата и Первенства СЗФО по легкой атлетике 11 медалей. Спортсмены состязались в Брянске.

По сообщению пресс-службы администрации города, победителями в своих возрастных группах стали: Анна Маликина - метание копья, Александр Ершов - бег 110 метров с барьерами, Александра Аксентьева - толкание ядра, Дарья Шишкина - бег 100 метров с барьерами, Ксения Васина - бег 400 метров с барьерами, Екатерина Скрипкина - бег 1500 метров, Екатерина Кураш - бег 1500 и 800 метров и Владислав Босоногов - толкание ядра.

Серебро завоевали Анастасия Куйвонен (прыжок в высоту), Дмитрий Марков (бег 100 метров) и Анастасия Истоминская (метание копья).

Фото: пресс-служба администрации города