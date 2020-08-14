Карельская федерация каратэ объявляет набор в группы Каратэ Сётокан

Карельское отделение Федерации всестилевого каратэ России объявляют набор в группы Каратэ Сётокан.

Приглашаются дети (с 6 лет), взрослые (с 18 лет). Также формируется группа для людей старшего возраста от 55 лет по проекту «Каратэ для долголетия» по специальной оздоровительной методике.

Для вас и ваших детей - изучение каратэ как боевого искусства (аттестации, мастер-классы...), как спорта (участие в соревнованиях, спортивных сборах...), как средства оздоровления (специальные дыхательные упражнения, развитие гибкости...).

Боевые искусства не ограничиваются исключительно физической подготовкой. Тренируются и психика, и тело, и сознание, и поведение.

Как это пригодится вашему ребенку:

- это умение постоять за себя и за своих близких;

- это физическое и умственное развитие ребенка;

- это низкий травматизм;

- это очень зрелищный вид спорта.

И что немаловажно — это отвлечет ребенка от всевозможных гаджетов.

Инструкторский состав: Павлов Леонид Валерьевич - 3 Дан Каратэ (JSKA), Савельев Алексей Иванович - 5 Дан Каратэ (JSKA), Столбовой Максим Витальевич - 5 Дан Каратэ (JSKA)

Занятия проходят в новом специализированном спортивном зале по адресу: ул. Кирова, 2 (Универмаг «Карелия», 3 этаж).

Запись и подробности по телефонам: 8-911-405-49-80 (Максим Витальевич), 63-93-80 (Леонид Валерьевич), 8-911-417-23-26 (Алексей Иванович) или в группе Всестилевое каратэ в Карелии ВКонтакте.

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