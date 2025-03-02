Петрозаводчане пожаловались на антисанитарию на Масленице

На площади Кирова в столице Карелии 2 марта отметили «Широкую Масленицу» - праздник проводов зимы.

Петрозаводчане пожаловались в нашу редакцию, что организаторы мероприятия явно пренебрегали санитарными правилами.

Так, продавцы готовой еды работали без перчаток.

фото: «Петрозаводск говорит»

А мастер по приготовлению шашлыков и вовсе курил над мангалом, щедро посыпая пеплом дымящееся мясо.

«Почему у нас на каждом празднике есть шашлычники? Какое они вообще имеют отношение к Масленице и Прощеному воскресенью?»,

- пишут в нашу редакцию горожане.

Ответов у нас на эти вопросы нет.