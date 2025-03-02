02 марта 2025, 17:10
Петрозаводчане пожаловались на антисанитарию на Масленице
Праздник на главной площади омрачен явными нарушениями элементарных правил гигиены
фото: «Петрозаводск говорит»
На площади Кирова в столице Карелии 2 марта отметили «Широкую Масленицу» - праздник проводов зимы.
Петрозаводчане пожаловались в нашу редакцию, что организаторы мероприятия явно пренебрегали санитарными правилами.
Так, продавцы готовой еды работали без перчаток.
А мастер по приготовлению шашлыков и вовсе курил над мангалом, щедро посыпая пеплом дымящееся мясо.
«Почему у нас на каждом празднике есть шашлычники? Какое они вообще имеют отношение к Масленице и Прощеному воскресенью?»,
- пишут в нашу редакцию горожане.
Ответов у нас на эти вопросы нет.