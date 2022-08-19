Петрозаводчане попрощаются с летом вместе с лидером «Руки вверх!»

Частый гость нашей республики Сергей Жуков даст концерт (12+) на фоне Онежского озера. Об этом в своем аккаунте рассказал глава Карелии.

Петрозаводчане и гости карельской столицы смогут ярко и весело попрощаться с летом под хиты группы «Руки вверх!».

31 августа Сергей Жуков выступит на сцене в створе проспекта Ленина. Выступление начнется в 19:00.

Ранее стало известно, что солист группы купил в Карелии плантацию клубники. Первый урожай он продал в Москве. (фото Дмитрий Коробейников, rbc.ru)