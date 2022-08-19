19 августа 2022, 17:16
Петрозаводчане попрощаются с летом вместе с лидером «Руки вверх!»
Сергей Жуков выступит с концертом на Онежской набережной
Частый гость нашей республики Сергей Жуков даст концерт (12+) на фоне Онежского озера. Об этом в своем аккаунте рассказал глава Карелии.
Петрозаводчане и гости карельской столицы смогут ярко и весело попрощаться с летом под хиты группы «Руки вверх!».
31 августа Сергей Жуков выступит на сцене в створе проспекта Ленина. Выступление начнется в 19:00.
Ранее стало известно, что солист группы купил в Карелии плантацию клубники. Первый урожай он продал в Москве. (фото Дмитрий Коробейников, rbc.ru)