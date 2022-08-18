18 августа 2022, 21:18
Юных танцоров и певцов набирают в молодежную студию ансамбля «Кантеле»
Набор в молодежную стадию продлится до конца лета
Юных танцоров и певцов всех возрастов приглашают в молодежную студию ансамбля «Кантеле». Обучение открыто по направлениям: кантеле, вокал и хореография. Преподают действующие артисты ансамбля «Кантеле».
На занятиях воспитанники студии знакомятся с репертуаром ансамбля, традициями и культурой Карелии. Обучение платное.
Занятия будут проходить в Доме Кантеле на проспекте Карла Маркса, 6, в Петрозаводске. Набор продлится до 31 августа. Заявление можно направить дистанционно. (фото сообщество министерства культуры РК)