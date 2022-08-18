Митинг-концерт пройдет в День флага в Петрозаводске

В День флага (0+) в Петрозаводске пройдут праздничные мероприятия. 22 августа в 13:00 в створе проспекта Ленина на набережной Онежского озера начнется митинг-концерт «Поднимаем России знамя», сообщили в управлении пресс-службы губернатора.

На площадке выступят танцевальные и вокальные коллективы города, представители общественных объединений, волонтерских и молодежных организаций региона. После акции состоится шествие с флагом России. Добровольцы будут раздавать ленточки в цветах флага возле Студенческого бульвара и в районе торгового центра «Макси».

В Доме дружбы народов Карелии в 15:30 пройдет мастер-класс по изготовлению светоотражателей в виде флага РФ.

Две акции пройдут онлайн – это викторина и флешмоб. С 17 по 22 августа жители республики могут опубликовать в соцсетях свои фото и видеоматериалы, на которых представлены памятные для них места России с кратким описанием. Посты нужно размещать на личных страницах с хэштегом #ЛюбимыеМестаРоссии или в группе Дома дружбы народов.

Также мастер-класс «По морям, по волнам под флагами России» пройдет в Музее изобразительных искусств. (фото unsplash.com, Egor Filin)