Лидер «Руки вверх!» продал тонны карельской клубники в Москве

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал об итогах фестиваля «Московское варенье», на котором он презентовал клубнику из Карелии. Соответствующую запись певец опубликовал на своей странице в соцсети.

«Если честно, я не ожидал такого сумасшедшего ажиотажа. Я знал, что наша клубника очень вкусная. Но одно дело, когда что-то нравится лично тебе, угощаешь друзей. И совсем другое - везти тонны ягоды, не зная на 100%, влябятся ли в нее так же сильно сотни тысяч незнакомых людей»,

- отметил Жуков.

Как рассказал певец, на фестивале была продана вся привезенная ягода из Карелии. Люди стояли в очередях, приезжали по несколько раз в день, приводили друзей и родственников. Жуков отметил, что его личные сообщения завалены отзывами покупателей, которые пишут, что никогда не думали, что клубника может быть настолько вкусной.

«И для меня это гордость - что мы не только не обманули ваши ожидания, но еще и показываем, какими могут быть наши продукты!», - написал Сергей Жуков.

Напомним, ранее лидер «Руки вверх!» признавался в любви к карельской клубнике и рассказывал всей стране о ее чудесных свойствах. Фото со страницы Сергея Жукова в соцсети