Петрозаводчане не могут выбраться из жилищно-коммунальной западни

Жить в аварийном доме с печным отоплением, выгребными ямами, продуваемыми стенами и без водоснабжения — настоящее мучение. Но именно в таких кошмарных условиях вынуждены существовать десятки семей в Петрозаводске. Долгое время петрозаводская администрация отказывалась признавать такие дома аварийными, обрекая людей на жилищно-коммунальную агонию.

Жители двухэтажного дома по улице Бородинская, 9А неоднократно проходили через горнила межведомственной комиссии, созданной при петрозаводской администрации. Но городская власть упорно не желала признавать дом аварийным, видимо, считая, что после капремонта жизнь без воды, с выгребными ямами вместо канализации будет приятнее.

Граждане все же добились исключения дома по улице Бородинская, 9А из программы капитального ремонта. Они сами собрали деньги и заказали экспертизу. Правда, произошло это в 2018 году и дом не попал в действующую программу расселения аварийного жилья.

Аварийный дом обслуживается муниципальным предприятием ПетроГИЦ. Так как в доме муниципальные площади занимают больше половины, то последнее слово всегда остается за городской мэрией. В ближайшем будущем за отвратительное обслуживание дома гражданам скорее всего придется платить в два раза больше. ПетроГИЦ «выкатил» новые тарифы.

О том, с чем приходится сталкиваться жителям домов, где все решает городская власть, читайте в расследовании журналиста портала «Петрозаводск говорит».