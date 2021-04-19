Как петрозаводчан загоняют в жилищно-коммунальное рабство 

Текст и фото: Антонина Кябелева

На улицу Бородинская в Петрозаводске редакционная машина двигалась осторожно, пробираясь через бездорожье убогих столичных окраин. Страшные деревянные дома, покосившиеся сараи, облезлые гаражи, склонившиеся к земле заборы перемежались с добротными коттеджами за крепкими высокими оградами. Новые дома словно пытались вытеснить насквозь прогнившее деревянное наследие советской эпохи.

Двухэтажный дом на улице Бородинская, 9А с одной стороны соседствует с лесополосой, а с другой его подпирает крепкий коттедж. Забор, охраняющий покой собственников коттеджа, почти вплотную подобрался к разрушающемуся дому. Пенсионерка Евгения Рудольфовна живет здесь не одно десятилетие. Около сорока лет она стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Но с каждым годом условия ее жизни становятся только хуже.

С 2013 года жители деревяшки с разрушенным фундаментом, подтекающей крышей и откровенными щелями в стенах пытались добиться признания дома аварийным. По словам Евгении Рудольфовны, межведомственная комиссия при петрозаводской администрации несколько раз собиралась, чтобы определиться с будущим дома на улице Бородинская, 9А. Всякий раз члены комиссии приходили к выводу, что дом подлежит капитальному ремонту.

Что же за строение пытались сохранить в петрозаводской администрации? В доме по улице Бородинская, 9А нет водоснабжения. Канализация представлена выгребными ямами, издающими соответствующие запахи. При приближении к подъезду чувствуется устойчивый «аромат», который, кажется, навсегда въелся в полупрогнившие деревянные конструкции. В доме печное отопление. Протопить квартиру, рассказала женщина, очень тяжело. В сарае дрова не просыхают, топить ими — одно мучение.

- Нынешней зимой, когда были морозы, на кухне у меня температура опускалась до минус 10 градусов. Все цветы замерзли. В туалете были ледяные глыбы,

- вспомнила Евгения Рудольфовна.

Жители несколько лет отчаянно сопротивлялись бессмысленному капитальному ремонту. Соседний, такой же разрушающийся дом с выгребными ямами и полным отсутствием водоснабжения, все же обшили сайдингом, выбросив на ветер немалые деньги.

Женщина, набиравшая воду в колонке, рассказала, что жизнь в доме с сайдингом не стала проще. Постоянная вонь, холод, отсутствие элементарных удобств, ежедневные походы на колонку за водой - это привычные будни семей, вынужденных жить в условиях, которые сложно назвать человеческими.

Для того чтобы понять весь ужас происходящего, достаточно вспомнить историю, которая в ноябре 2020 года стала центральным сюжетом в программе первого канала «Мужское/Женское». Около года жители дома на соседней улице Муезерская, 55, где тоже нет воды, а под окнами обустроены выгребные ямы, искали причины новых тошнотворных «оттенков», появившихся в привычном «воздушном коктейле». Выяснилось, что в одной из квартир разлагался труп мужчины.

Евгения Рудольфовна помнит, как сразу после выхода программы в Петрозаводск приехал депутат из Ульяновской области, который ходил по квартирам и расспрашивал о тяготах жизни. Депутат уехал, а тяготы остались вместе с несчастными обитателями домов с запашком.

Евгения Рудольфовна рассказала, что жители дома по улице Бородинская, 9А все же добились признания дома аварийным и исключения его из программы капремонта. Они сами собрали нужную сумму, заказали экспертизу, которая дала однозначный ответ о том, что проживать в доме небезопасно, и его нужно сносить. Правда, произошло это в 2018 году. Другими словами, в действующую программу расселения аварийного жилья дом не попал. Будет ли продолжена программа и появится ли у жителей дома надежда обрести благоустроенные квартиры, сегодня сказать никто не может.

Евгения Рудольфовна о новой квартире уже не мечтает, отчаялась. У нее сейчас другая проблема. Вот уже несколько месяцев она пытается добиться от обслуживающей дом организации — муниципального предприятия «ПетроГИЦ» составления акта, связанного с залитием ее квартиры. То, как сотрудники ПетроГИЦ научились виртуозно отфутболивать «обслуживаемых» граждан, мне посчастливилось наблюдать лично.

В январе 2021 года из-за сильных морозов выгребная яма под домом замерзла. Но жильцы второго этажа продолжали ею пользоваться. В результате все полилось в нижнюю квартиру, где живет Евгения Рудольфовна. В туалете выросли сталактиты. Сейчас их уже нет. Но выгребная яма до сих пор не оттаяла. Пенсионерка наотрез отказалась говорить о том, как выживает все эти долгие месяцы.

Сначала она пыталась дозвониться до ПетроГИЦ, чтобы официально подтвердить факт залития. Дозвониться до муниципального предприятия можно было только через диспетчера, другие телефоны не отвечали. Диспетчер всякий раз заверяла, что информацию передала. Мол, ждите. Женщина ждала и продолжала звонить. Так прошел февраль. Евгения Рудольфовна не выдержала и направила в ПетроГИЦ официальное письмо с уведомлением. 9 марта письмо в ПетроГИЦ, судя по почтовой отметке, получили. Но ничего не произошло. Письмо словно упало в глубокий колодец.

Посмотреть в глаза сотрудникам ПетроГИЦ помог случай. 12 апреля другое муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» сообщило о проведении общего собрания жильцов дома по улице Бородинская 9А, так как в нем не выбран способ управления. Прежняя управляющая компания «Стандарт» обанкротилась, а других желающих заняться управлением старым домом не нашлось. ПетроГИЦ по приказу городской администрации взял дом на обслуживание. Но брать его на управление муниципальное предприятие не желает.

- Никто не хочет такой жилой фонд брать на управление,

- объяснили в Службе единого заказчика.

Там рассказали, что у жильцов остался единственный вариант — выбрать непосредственный способ управления домом и заключить договор на обслуживание с ПетроГИЦ. Учитывая, что большинство квартир — муниципальные, все решения принимает администрация Петрозаводска.

- Чтобы не проводить конкурсы много раз подряд и не повышать вам размер платы, потому что с каждым разом размер платы индексируется на 10 процентов, … мы инициируем собрание, чтобы заключить договор с ПетроГИЦ,

- объяснил представитель Службы единого заказчика.

Он добавил, что другие управляющие компании приглашать не стали, так как они «не заинтересованы в вашем доме».

Очевидно, что таким образом ответственность за состояние дома администрация Петрозаводска ловко переложила на самих жильцов. Обслуживающая организация отвечает только за качество тех работ, которые ей заказали собственники. В отличие от управляющей компании, которая обязана проводить текущий ремонт дома и следить за его состоянием.

Евгения Рудольфовна пришла на общее собрание только ради встречи с сотрудницей ПетроГИЦ. Спокойная приятная женщина, представившаяся Еленой Сергеевной, внимательно слушала женщину, понимающе кивая.

- На данный момент есть то, что есть. И нужно это поддерживать, чтобы оно совсем не разрушилось. А это делается только за счет жильца по жилищному кодексу,

- внушала Елена Сергеевна.

Евгения Рудольфовна рассказала, что два с половиной месяца управляющая компания не реагирует на ее обращения:

- Все, что я просила, - это выявить причину залития. Я ничего больше не просила.

Представитель Службы единого заказчика тут же нашелся: дескать, в таких случаях нужно обращаться к нам, и мы уже строго спросим с ПетроГИЦ.

- Мне за два с половиной месяца даже акта не написали,

- не выдержала пенсионерка.

- Я приду и сейчас узнаю, почему нет акта до сих пор. Может быть, что-то есть. Давайте я сначала выясню, и мы созвонимся, - успокоила Елена Сергеевна.



Женщины обменялись телефонами. Елена Сергеевна так убедительно говорила, что перезвонит в тот же вечер, что поверила даже я. Но Евгения Рудольфовна не дождалась звонка ни в тот же вечер, ни на следующий день. Я несколько раз пыталась связаться по телефону, который оставила Елена Сергеевна. И каждый раз слышала в трубку:

- Номер недоступен.

Что и говорить, отличную обслуживающую организацию получили жильцы многострадального дома.

В настоящий момент за содержание дома Евгения Рудольфовна платит по тарифу 11,07 рубля за квадратный метр. Будет платить в два раза больше. В ПетроГИЦ все тщательно подсчитали: тариф за обслуживание дома с уборкой подъезда 24,44 рубля за квадратный метр, без уборки подъезда 22,77 рубля за квадратный метр.

В тариф не забыли включить работы по уборке газонов, которые, откровенно говоря, едва просматриваются. А вот деревья, почти вросшие в дом, имеются. Интересно, как поступят в обслуживающей организации с елями, которые практически вросли в стену? Посчитают, что это часть ландшафтного дизайна?

Именно городская администрация, обладающая перевесом муниципальных квадратных метров, будет определять, по какому тарифу платить людям. В этой ситуации граждане бессильны что-то изменить. Они могут только подчиниться.

Я понимаю работников ПетроГИЦ. В подобной ситуации можно не обращать внимание на жалобы жильцов. Ведь они фактически находятся в жилищном рабстве. А с рабами можно не церемониться.

Все, что сейчас происходит с жителями дома по улице Бородинская 9А и их соседями по несчастью, - это, я уверена, прямая ответственность чиновников петрозаводской администрации. Именно петрозаводские чиновники годами отказывались признавать аварийными дома с выгребными ямами, печным отоплением и отсутствием водоснабжения, обрекая людей на многолетний кошмар. Именно чиновники мэрии создали ПетроГИЦ, где с гражданами даже разговаривать не хотят. Именно городская власть, которая не в состоянии привести в чувства даже собственные подведомственные организации, плодит нищету, бесправие и безысходность. Не случайно, гости Петрозаводска все чаще с сочувствием отмечают, в каком грязном, неумытом и неухоженном городе мы живем.