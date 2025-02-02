Петрозаводчане хотели сходить в театр с незнакомками и лишились денег

В Петрозаводске увеличилось количество обращений в полицию от людей, ставших жертвами мошенников, которые обманом завлекли их под предлогом свиданий. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Одним из таких случаев стал инцидент с жителем города, которому на сайте знакомств девушка по имени Мария предложила встретиться в кино. Она отправила ссылку для покупки билетов на «особенный сеанс», стоимость которого составила 3 990 рублей.

Мужчина, уверенный в честности сделки, попытался купить билеты. Однако после получения сообщения о неудачной оплате он сделал несколько повторных попыток, в результате чего потерял 295 920 рублей.

Другой потерпевший, мужчина постарше, изначально относился к предложению с подозрением, когда Светлана на том же сайте знакомств предложила ему билеты в театр на спектакль стоимостью шесть тысяч рублей. В поисках этой постановки в афише города он не нашел нужного спектакля, но девушка настойчиво прислала ссылку. В итоге мужчина потерял почти 67 тысяч рублей. // фото: pixabay.com