Петрозаводчанин ударил ножом приревновавшую его подругу

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием предмета, применяемого как оружие.

События разворачивались в выходной день, когда мужчина вместе с сожительницей распивал алкоголь. Во время отдыха между ними возник конфликт, связанный с ревностью. Женщина, раздраженная ссорой, несколько раз ударила своего партнера по лицу.

Однако мужчина в ответ на агрессию взял кухонный нож и несколько раз ударил ею женщину. Увидев, что она истекает кровью, он попытался оказать ей первую помощь и перевязать раны.

После этого он вызвал скорую помощь и полицию. Медики, прибывшие на место происшествия, установили, что женщина получила легкие телесные повреждения, включая раны на предплечье и бедре.

Теперь судьбу обвиняемого будет решать суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в МВД Карелии. // фото: freepik.com