Пострадавшего в утреннем ДТП в Петрозаводске выпиливали из автомобиля

Ранним утром 2 февраля в Петрозаводске произошло серьезное ДТП. В аварии пострадал человек, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел в о5:21 на перекрестке улиц Пограничная и Боровая. Там столкнулись два легковых автомобиля.

Для устранения последствий аварии спасатели использовали гидравлический инструмент. С его помощью они пытались расцепить конструкции одного из автомобилей и извлечь пострадавшего. В каком он сейчас состоянии, не сообщается. // фото: unsplash.com