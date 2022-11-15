Петрозаводчанам предлагают сделать прививку против гриппа и COVID-19

Сделать прививку от гриппа и коронавируса можно в поликлиниках, ТРК «Лотос Plaza» и в здравпункте ПетрГУ, напомнили в администрации Петрозаводска.

«Пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе «Лотос Plaza» (Лесной пр., 47-а) работает каждый день с 13:00 до 19:00. Вакцинация от коронавируса в здравпункте ПетрГУ (ул. Герцена 31-б) проводится после предварительной записи по телефону 76-09-66 (с 11:00 до 14:00)»,

- сказано в сообщении мэрии.

В поликлинике можно привиться по записи или в порядке живой очереди. Взять номерок можно через личный кабинет на портале госуслуг, по короткому номеру 122 или в регистратуре.

В Карелии по данным на 7 ноября ковид подтвержден у 160 730 человек. За прошедшую неделю было выявлено 345 случаев инфекции, по сравнению с предыдущей неделей отмечен рост на 21,4%, сообщали в Роспотребнадзоре. // фото: unsplash.com