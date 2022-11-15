Об опасности царапин на тефлоновой сковороде предупредили ученые

Любое, даже самое незначительное повреждение на сковороде из тефлона крайне опасно. Такую посуду надо выбросить, чтобы не повредить здоровью. Соответствующее исследование опубликовали в научном журнале Science of The Total Environment.

Австралийские ученые выяснили, что во время приготовления еды на тефлоновой сковородке с царапинами в пищу попадают миллионы токсичных частиц микропластика. Это политетрафторэтилен (PFTE), разновидность вещества PFAS.

Даже царапина в пять сантиметров на тефлоне – от ложки или лопатки - высвобождает до 2,3 миллиона таких частиц.

Ученые считают частицы PFAS вредными для здоровья и связывают их с онкологией, бесплодием, аутизмом. Длительное воздействие таких токсинов может вызвать рак почек, яичников, яичек, предстательной железы, костного мозга, щитовидной железы. // фото: pxhere.com