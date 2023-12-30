Петрозаводчанам напомнили о бесплатном проезде вечером 31 декабря

Петрозаводчанам и гостям карельской столицы напомнили о бесплатном проезде в троллейбусах и автобусах перевозчика «Транс-Балт» №5, 14 и 29.

Проехать бесплатно можно будет 31 декабря с 18:00 и до последнего рейса уходящего года, напомнили в городской администрации.

В праздничный день городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня. 1 января автобусы начнут курсировать с 10:00, а троллейбусы с 9:30. // фото «Петрозаводск говорит»