Автобусы в Кондопогу будут отправляться с автовокзала с нового года

Об организации автобусов до Кондопоги рассказали в «Карелавтотрансе».

С 1 января рейсы по маршрутам № 132Э «Петрозаводск - Кондопога Экспресс» и №132 «Петрозаводск - Кондопога через Шую, ст. Шуйская» будут выполняться с обновленного автовокзала на Чапаева.

Но рейс №132 «Петрозаводск - Кондопога через Шуя, ст. Шуйская» отправлением в 23:15 будет выполняться только от железнодорожного вокзала Петрозаводска. // фото «Петрозаводск говорит»