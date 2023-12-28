Ограничение для транспорта введут из-за строительства моста

Автомобилистов предупредили о планируемых ограничениях в новом году в Суоярвском районе.

Движение будут ограничивать из-за работ на переправе через реку Тихая на региональной дороге «Эройсенкюля – Эхкеля», предупредили в региональном управлении автодорог.

С 10 января установят запрет для всех видов транспортных средств на период строительства временного моста взамен аварийного. Работы надеются успеть завершить к 15 июля.

Участок можно будет объехать по автодороге Суоярви – Яглоярви. // фото «Петрозаводск говорит»