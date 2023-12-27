27 декабря 2023, 12:52
Десять автомобилей помешали снегоуборочной технике в Петрозаводске
Машины увез эвакуатор, водителям придется платить штраф
В ночь на среду в Петрозаводске продолжили убирать снег. Несмотря на предупреждение, некоторые водители припарковались с нарушениями.
«Десять автовладельцев проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку транспортных средств с 00 до 6 часов на улицах города»,
- сообщили в Госавтоинспекции города.
Припаркованные с нарушениями автомобили эвакуировали на специализированную стоянку. Нарушителям выписан штраф 1500 рублей. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска