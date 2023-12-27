Десять автомобилей помешали снегоуборочной технике в Петрозаводске

В ночь на среду в Петрозаводске продолжили убирать снег. Несмотря на предупреждение, некоторые водители припарковались с нарушениями.

«Десять автовладельцев проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку транспортных средств с 00 до 6 часов на улицах города»,

- сообщили в Госавтоинспекции города.

Припаркованные с нарушениями автомобили эвакуировали на специализированную стоянку. Нарушителям выписан штраф 1500 рублей. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска