Петрозаводчанам напомнили, где сейчас можно привиться от коронавируса

В Петрозаводске продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса. В мэрии напомнили, где можно сделать прививку.

Так, пройти вакцинацию можно в ТРК «Лотос Плаза». Мобильный пункт работает там ежедневно с 13 до 19 часов. В здравпункте ПетрГУ поставить прививку можно с 11 до 14 часов по предварительной записи по телефону 76-09-66.

Вакцинация возможна и в поликлиниках как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. // Фото: unsplash.com