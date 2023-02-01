Прокуратура примет жалобы петрозаводчан на пассажирские перевозки

Прокуратура Петрозаводска проведет горячую линию по вопросам транспортного обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Мероприятия пройдут 3, 6 и 7 февраля. Горожане могут звонить по телефонам 593-245 и 593-280 с 10.00 до 15.00.

Все желающие смогут передать в надзорный орган свои претензии по поводу нарушения прав граждан в сфере пассажирских перевозок. // Фото «Петрозаводск говорит»