Умерла преподаватель ПетрГУ Ольга Жукова

Ушла из жизни преподаватель вепсского языка ПетрГУ, научный сотрудник сектора языкознания института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Ольга Жукова. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной и региональной политики РК.

Ольги Жуковой не стало 31 января. Причина ее смерти не уточняется.

Преподаватель была автором и редактором научной и художественной литературы на вепсском языке, принимала активное участие в общественной деятельности, посвятила свою жизнь сохранению и развитию вепсского языка, исследованию традиционной культуры вепсов.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким Ольги Жуковой. // Фото: unsplash.com, Миннац РК / vk.com