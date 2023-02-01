Огромный рисунок появился на льду Онежского озера в Петрозаводске

В Петрозаводске на льду Онежского озера появился огромный рисунок. Его создал 1 февраля известный карельский фотограф Игорь Подгорный вместе с товарищами. Фотографии своей работы он опубликовал на своей странице в соцсети.

Появившийся рисунок - это копия знаменитой «Голубки» Пабло Пикассо. Художник написал картину в 1949 году. Она широко известна в мире.

Как рассказал порталу «Петрозаводск говорит» Игорь Подгорный, в создании рисунка помимо него участвовали еще два человека. Работали лопатами. Размер «Голубки» впечатляет - она получилась стометровой. // Фото со страницы Игоря Подгорного / vk.com