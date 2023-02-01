Петрозаводск вошел в ТОП-10 городов с бюджетным отдыхом в феврале

В первую десятку выгодных внутрироссийских направлений вошел Петрозаводск, где средняя стоимость проживания составит до 4 000 рублей в сутки.

Помимо Петрозаводска среди привлекательных городов с бюджетным размещением в отелях оказались Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Архангельск, Тюмень, Воронеж, Рязань, Тверь и Санкт-Петербург. Чаще всего путешественники бронируют отель на февральские выходные на 2 дня. Исключением стали курорты Краснодарского края, где туристы предпочитают останавливаться на 4-5 ночей

Самая высокая средняя цена проживания в конце февраля на курорте Эстосадок, где придется заплатить 13 700 рублей за ночь.

Лидером по количеству бронирований в конце февраля в этом году является Петербург. Стоимость проживания в отеле Северной столицы с 23 по 26 февраля составит в среднем 3 800 рублей. Второе и третье места в рейтинге популярных направлений занимают Казань и Ярославль, где проживание обойдется в среднем в 6 000 рублей за сутки. На тысячу дешевле будет стоить ночь в самоварной столице России — Туле. Москва замыкает ТОП-5 популярных городов для путешествий на февральские выходные, где средняя стоимость номера составит 4 600 рублей в сутки.

Методика

В исследовании учитывались данные по 30 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции.

Справка

МТС Travel — сервис цифровой экосистемы МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В настоящее время сервис предлагает клиентам более 14 тыс. объектов размещения для бронирования по России и несколько сотен в Турции. Для развития отельного направления в июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com).

Bronevik.com — подразделение МТС Travel, сервис бронирования отелей с более 50 000 объектов размещения в 4 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.