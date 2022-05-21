Петрозаводчан просят помочь собрать продукты для семей с детьми

В Петрозаводске проходит акция «Не голодные каникулы». Социальный центр «Попечение» собирает продукты для семей с детьми и просит горожан помочь наполнить продуктовый склад, поскольку в период каникул число обращений за продуктами возрастет в два-три раза.

Горожан просят приносить крупы (греча, рис и другие), макароны, каши (овсяная, гречневая, рисовая и другие, детское питание), консервы, растительное масло, сахар, молоко сгущенное (сухое, длительного хранения), детское питание (фруктовое, овощное, мясное пюре), чай, какао, печенье, сладости, сок.

Продукты принимают ежедневно с 10:00 до 13:00 в деревянном доме напротив храма Великомученицы Екатерины на улице Вольная, 1. Так как домофон не работает, просят стучать в двери. (фото pixabay.com, SpencerWing)