21 мая 2022, 13:25
Общество

Новые автобусы купили для органов местного самоуправления

Семь автобусов, купленных за счет бюджета республики, отправят в районы Карелии

Для органов местного самоуправления за счет карельской казны купили семь новых автобусов, сообщили в региональном Минтрансе.

Автобусы среднего класса обеспечивают требования доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На этой неделе автобусы поступили в Карелию.

Автобусы отправятся в Пудожский, Кемский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Сегежский, Пряжинский районы, в Костомукшу. (фото Минтранс РК)

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новости Карелии
Минтранс
Автобусы