21 мая 2022, 13:25
Новые автобусы купили для органов местного самоуправления
Семь автобусов, купленных за счет бюджета республики, отправят в районы Карелии
Для органов местного самоуправления за счет карельской казны купили семь новых автобусов, сообщили в региональном Минтрансе.
Автобусы среднего класса обеспечивают требования доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На этой неделе автобусы поступили в Карелию.
Автобусы отправятся в Пудожский, Кемский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Сегежский, Пряжинский районы, в Костомукшу. (фото Минтранс РК)