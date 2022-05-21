Новые автобусы купили для органов местного самоуправления

Для органов местного самоуправления за счет карельской казны купили семь новых автобусов, сообщили в региональном Минтрансе.



Автобусы среднего класса обеспечивают требования доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На этой неделе автобусы поступили в Карелию.

Автобусы отправятся в Пудожский, Кемский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Сегежский, Пряжинский районы, в Костомукшу. (фото Минтранс РК)