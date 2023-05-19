Петрозаводчан пригласили на лекцию по творчеству Николая Гоголя

День славянской письменности и культуры отметят в Национальной библиотеке Карелии.

24 мая в большом читальном зале состоится лекция о творчестве Николая Гоголя и цикле повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+).

Перед аудиторией выступит кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы ПетрГУ, специалист по русской литературе XIX века Вячеслав Яковлев.

На лекцию приглашают всех желающих. Начало в 13:10. // фото VK-паблик библиотеки