Лидер группы «СерьГА» пригласил любителей музыки на «Воздух Карелии»

Российский музыкант Сергей Галанин приглашает этим летом надышаться «Воздухом Карелии» (6+).

«Увидимся, услышимся, споем»,

- произносит Галанин.

Окунуться в фестивальную атмосферу можно будет на вотчине Талвиукко с 16 по 18 июня. Лидер группы «СерьГА» поделился впечатлениями от фестиваля прошлых лет в коротком видео. Также музыкант рассказал о своем участии в творческом конкурсе «Россия - это мы!», в котором он выступит председателем жюри.

Среди участников главного приключения карельского лета: «Алиса», Гарик Сукачев, TODD (ex-«Король и Шут» и Алексей Горшенев), «Пилот», лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, Gayazov$ Brother$, Игорь Растеряев, Znaki, 7Б, «Бригадный Подряд», «Йорш», «Гран-КуражЪ», «Черный Вторник», «Ангел НеБес», «Мара», «Папин Олимпос», «Космонавтов Нет», «Разные Люди», «Тролль Гнет Ель», The Translators, «Алёnа», «Инкогнито», «НЭП», «Скворцы Степанова», «Включай Микрофон!», «Виктор», «Площадь Восстания», The Meantraitors, «Плаксы», Tattooin, «Цитадель», «Че», Psylocid, «Беz Б», «Туманния». «СерьГА» выступит в первый фестивальный день.