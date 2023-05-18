Арт-пространство Agriculture club закрывается в Петрозаводске

В Петрозаводске станет на одно культурное место меньше. Владельцы культурного пространства Agriculture club сообщили в соцсети о закрытии.

«Агри — все. Как и у любого проекта, у нас было начало, успешная работа, цели, планы, достижения и будет конец. Логичный и радостный»,

- сообщили создатели культурного места встреч, лекций, выставок, музыкальных вечеров и театральных посиделок.

В публикации отмечается, что в помещении на Коммунальной сделают ремонт, но там разместится другая организация.

Некоторые проекты, как ожидают создатели Agriculture, будут гастролировать по другим площадкам в Петрозаводске, а другие обретут новую крышу.

Перед закрытием собираются провести последнюю вечеринку. // фото из паблика арт-пространства ВК