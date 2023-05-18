18 мая 2023, 19:29
Арт-пространство Agriculture club закрывается в Петрозаводске
Создатели культурного места надеются, что их проекты будут жить
В Петрозаводске станет на одно культурное место меньше. Владельцы культурного пространства Agriculture club сообщили в соцсети о закрытии.
«Агри — все. Как и у любого проекта, у нас было начало, успешная работа, цели, планы, достижения и будет конец. Логичный и радостный»,
- сообщили создатели культурного места встреч, лекций, выставок, музыкальных вечеров и театральных посиделок.
В публикации отмечается, что в помещении на Коммунальной сделают ремонт, но там разместится другая организация.
Некоторые проекты, как ожидают создатели Agriculture, будут гастролировать по другим площадкам в Петрозаводске, а другие обретут новую крышу.
Перед закрытием собираются провести последнюю вечеринку. // фото из паблика арт-пространства ВК