Петрозаводчан приглашают встать на лыжи, регистрация началась

В Карелии стартовала регистрация на всероссийскую массовую гонку «Лыжня России». Об этом сообщил министр образования и спорта Роман Голубев.

Гонка пройдет 11 февраля на Кургане в Петрозаводске с 09:00 до 15:00. Заявки в электронном виде принимают до 5 февраля здесь. С 6 по 10 февраля на Курганском проезде, 3, в кабинете 236 будет работать комиссия по допуску участников, приему заявок и выдаче номеров. Участнику также потребуется справка от врача.

Для участников подготовлены различные дистанции. Традиционно будет дан старт массовым забегам на 500 метров и 3300 метров без учета времени, отметил Голубев. Встать на лыжи смогут все желающие независимо от возраста и опыта. // фото сообщества «Центр спортивной подготовки»